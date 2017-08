En wanneer ik na tien dagen de kranten opnieuw uitvoerig lees, valt me de toon op waarmee politici elkaar bekampen, de hardheid waarmee men elkaar de loef wil afsteken, de erge nieuwsfeiten van mensen die elkaar verkrachten en vermoorden, de harde reclame waar de schoonheid van lichamen teniet wordt gedaan doordat ze als instrument dienen om producten of wielrenners te promoten,..

Na vakantie word ik overigens opnieuw een hevig gebruiker van mijn smartphone. Ik had zin om mijn mening te geven over een en ander op Twitter. Uiteindelijk zag ik er van af: waarom me mengen in debatten die daar zo ongenuanceerd scherp gevoerd worden? Mocht een cartoonist veel van dergelijke tweets in beeld moeten brengen, dan kan het niet anders dan dat er onthoofdingen bij zaten. Sorry voor de ruwe vergelijking...