Het is ondertussen een beproefde tactiek van de fiscale administratie om principiële discussies die een ganse sector of veel belastingplichtigen aanbelangen op deze manier aan te pakken. Er wordt een testcase opgestart en dan “ziet men wel hoe ver men geraakt”. Ondertussen worden er onderhandelingen opgestart, processen gevoerd en vroeg of laat leiden die wel naar een oplossing. Dat is de redenering die jammer genoeg vaak wordt gevolgd. En daar is uiteindelijk niemand bij gebaat. In de eerste plaats uiteraard het jammerlijke proefkonijn niet dat als voorwerp voor de fiscale testcase moet dienen, maar ook alle andere belastingplichtigen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden worden door deze manier van handelen gegijzeld. En ook de belastingadministratie zelf is hiermee niet gebaat. Door op die manier te handelen verliest de administratie nog meer vertrouwen en dat leidt enkel maar tot verdere fiscale verzuring.