We hebben toch net competente autoriteiten zoals voedselagentschappen om in zulke gevallen onzekerheden te beheren, crisissen te beheersen, nuance en rust te brengen, en overdreven angst tegen te gaan? De indruk bestaat dat de Nederlandse en Belgische autoriteiten zelf te veel improviseerden en panikeerden. Een rustige kritische stem van de media had dat circus kritisch en minder theatraal kunnen bejegenen.

Het is een moeilijk debat, omdat men overvallen wordt door een nieuwsfeit. De eerste feiten zijn nog verwarrend en onzeker, de juiste kennis is niet altijd aanwezig of bereikbaar. Waarom dan niet resoluut kiezen voor afstand van de theatraliteit en angstcultuur, en voor de échte pertinente vragen? Wie de kritische waakhond is van wat er gaande is in een democratische samenleving, heeft ook de plicht in om het hoofd koel te houden wanneer velen gaan flippen. Naar gebleken is, is daar nog wat ruimte voor progressie.