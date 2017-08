In deze wereld zijn helden Don Quichotes. Het gevecht is in onze ogen zo zinloos geworden dat het ook een belangrijke plaats heeft in onze favoriete tv-serie. Wekelijks kijk ik samen met 23 miljoen mensen naar het bloedbad in Game of Thrones. Iedereen die vecht voor zijn dromen lijkt vroeg of laat een gruwelijke dood te sterven. Hoe gruwelijker het personage sterft, hoe meer lof hij of zij krijgt.