Geboren in een zeer arm milieu, sluit hij zich als 17-jarige aan bij de anti-apartheidsbeweging ANC. Hij wordt lid van de communistische partij SACP en gaat in 1962 bij de gewapende vleugel van het ANC. Kort daarna wordt Zuma gearresteerd en veroordeeld tot 10 jaar cel op Robbeneiland, waar Nelson Mandela levenslang uitzit. Later in de jaren 70 leert Zuma in ballingschap Thabo Mbeki kennen. Wanneer die, in 1999, de bejaarde Nelson Mandela opvolgt als staatshoofd, wordt Zuma zijn vice-president.

Zuma is dan al erg populair, vooral in KwaZulu-Natal, zijn geboortestreek: een charismatische leider en kleurrijke figuur. Maar ook bij de leiding van het ANC krijgt hij veel krediet omdat hij in 1990, na de vrijlating van Mandela, een centrale rol heeft gespeeld in de beëindiging van het politieke geweld tussen aanhangers van de Inkatha-partij en het ANC in Natal. Dat verklaart ook wellicht waarom hij zolang telkens weer de steun krijgt van de ANC-top…