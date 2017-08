In de rooms-katholieke Kerk blijft er helaas een polarisatie bestaan tussen de “zuiveren in de leer” en zij die met vallen en opstaan, vandaag in een gewijzigde samenleving, een christelijke grondhouding willen trouw blijven in hun relaties, hun werkomgeving en ten overstaan van hun naaste.

Voor de zuiveren in de leer is het eenvoudig : regel is regel , dura lex sed lex … Wie zo denkt blijft vijandbeelden creëren en spreekt neerbuigend over mensen die zoekend zijn, die genuanceerd durven nadenken over fundamentele levensvragen rond geboren worden en sterven, mensen die gescheiden leven of hertrouwd zijn en die streven naar gendergelijkheid.

Een Kerk dient dienstbaar te blijven voor een actuele samenleving en zal enkel geloofwaardig blijven wanneer zij zoekende hedendaagse mensen steun biedt en blijft bieden om zo een uitweg te vinden. Allen zo kan een Kerk mee bouwsteen zijn voor een verdraagzame samenleving.