De rector van de Antwerpse universiteit pleitte eerder al voor gebedsplaatsen en halal-voeding om moslimstudenten aan te trekken. Nu komt Herman Van Goethem nog meer uit de kast van het religieuze reveil. “Religie is nu eenmaal een realiteit”, zegt hij in een interview in De Tijd, een niet bepaald spraakmakend inzicht.

Maar dan voegt hij eraan toe: “De meerderheid van de mensheid was en is godsdienstig. Niet-gelovige mensen in de geschiedenis, dat is een rariteit.” Net als Van den Hemel klinken bij Van Goethem echo's door van het weinig tolerante katholicisme van vroegere tijden, waarbij iedere “ongelovige” werd gedenigreerd en vrijzinnigen werden doodgezwegen.

Zo verdwijnt waarschijnlijk de Franse revolutie in Van Goethems herschreven geschiedenis; niet geheel verwonderlijk want die vrijdenkers hebben Frankrijk omgevormd tot het baken van de laïcité, gruwel voor de goede gelovigen. Het communisme, een toch niet onbelangrijke stroming in de recente geschiedenis die niet uitblonk door religiositeit, zal dan volgens Van Goethem ook wel verwaarloosbaar zijn, net als de atheïstische Amerikaanse presidenten Lincoln en Jefferson, die ten slotte een vrij onbelangrijke rol speelden (de eerste schafte enkel de slavernij af en de tweede kwam niet verder dan het schrijven van de grondwet). Ik bespaar u de lijst van vrijdenkende politici die een belangrijk rol hebben gespeeld, maar die blijkbaar gesneuveld zijn voor het religieus-correcte wereldbeeld.