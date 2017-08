Of gewoon zelf thuis een paar kippen houden. Per 10 m² kan je er twee houden. Ga je tot 30 kippen, dan heb je een veldje van zo’n 150 m² nodig. En zeg eigenlijk maar bos: want kippen zijn bosdieren, ze houden van bomen om in te kruipen om zich beschermd te voelen, te slapen en van schaduw. Bovendien leven ze van nature in groepen tot dertig individuen. Ze hebben ook een sociale hiërarchie, ook wel pikorde genoemd. Dat woord is niet lukraak gekozen: kippen kunnen lelijk naar elkaar uithalen als het over de plek op de sociale ladder gaat.

Kan je je wat voorstellen bij wat het geeft als je een paar duizend exemplaren laat vechten om een plek in de pikorde? De pluimveehouder in ieder geval wel: ze kiezen ervoor om standaard de snavel van de kip zonder verdoving af te branden of te knippen (de bioboerderijen zijn hier een uitzondering op). Je kunt dat vergelijken bij het onverdoofd trekken van een tand inclusief het wortelkanaal.

Een pijnlijke zaak dus.

Maar wat nog pijnlijker is, is dat niet alleen die besmette eieren gevaarlijk zijn voor onze volksgezondheid. In een aantal gemeentes in Vlaanderen (Wuustwezel, Hoogstraten, Ravels) leven meer dan één miljoen kippen. Dat zorgt voor grote problemen bij de omwonenden, zoals resistentie van bacteriën, virussen, schimmels en effecten van fijn stof.