Bovendien baart het toch wel zorgen dat de overheid en het Voedselagentschap, ook in Nederland blijkbaar, geen systematische controle lieten uitvoeren op residuen van fipronil in onze voeding. Met het argument ‘je kan toch niet alles controleren’. Maar in een risicosector waar de verleiding groot is om toch verboden middelen in te zetten (de pluimveesector kampt al jaren met het bloedluisprobleem) zou dit toch getuigen van een voorzorgsbeleid. En het argument ‘het is verboden’ gaat al evenmin op, want dan zou je ook geen hormonencontroles moeten doen in de veeteelt…

Het feit dat er zelfs op buitenlandse labs een beroep moet worden gedaan, omdat de eigen labs weinig of geen ervaring hebben met residuen opsporen van fipronil, zegt ook al veel. Dat roept pijnlijke herinneringen op aan de dioxine-crisis, waar de know how voor pcb-analyses niet (meer) aanwezig bleek ‘omdat pcb’s verboden waren, iets uit het verleden’…

Tot slot nog dit: als de overheid de sector van eieren en kippen er weer bovenop wil helpen, dan kan dat alleen door zo snel mogelijk het vertrouwen bij de consumenten en het buitenland te herstellen, maar dat kan niet door te schermen met onduidelijke normen en onvolledige cijfers, dan helpt alleen de grootst mogelijke transparantie.