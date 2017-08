De regering wil de macht om op alle niveaus rechters te benoemen, en tegelijk ook om huidige rechters vlotjes te ontslaan of gepensioneerden willekeurig in dienst te houden. Bovendien zou het toezichtsorgaan op het juridische systeem eveneens door de regering worden aangesteld. Die combinatie van maatregelen is er in geen enkele andere lidstaat van de Unie, en komt neer op de totale onderwerping van de rechterlijke macht aan de Poolse regering. En daar moet de Unie wel degelijk tegen optreden, klinkt het bij de Commissie.

Niet alleen omdat er geraakt wordt aan een fundamentele waarde waarop de Unie is gebaseerd, maar ook omdat Europese politiek in essentie bestaat uit een verzameling wetten en regels. Het zijn vooral de nationale rechtbanken die erop moeten toekijken dat die Europese regels consequent worden toegepast. Bij twijfel over een interpretatie kunnen ze eventueel de hulp inroepen van het Europese Hof van Justitie. Maar in elk geval moeten de lidstaten elkaar en hun rechterlijke machten kunnen vertrouwen. Omdat de Poolse regering nu de botte bijl zet in het juridische systeem verdwijnt dat vertrouwen. Die Poolse kwestie is daarom ook een Europees probleem.