Ik wil het vooral hebben over hoe Facebook elke innovatie van buitenaf quasi onmogelijk maakt. Het begint met het alleenrecht over uw zogenaamde ‘social graph’: uw verzameling van familie, vrienden, kennissen, collega’s, enz. Vroeger kreeg een andere app of toepassing nog toegang tot dat netwerk, bijvoorbeeld om te kijken wie van uw Facebook-vrienden ook op het nieuwe netwerk zitten. Dat is nu niet langer mogelijk. Probeer maar eens een nieuw netwerk van de grond te krijgen wanneer gebruikers elkaar via emailadressen moeten toevoegen. Ironisch genoeg was het net dankzij deze mogelijkheid dat Instagram jaren geleden zo’n vlucht kon nemen.

Stel, je krijgt toch een nieuw idee van de grond. Dan is dat vaak geen lang leven beschoren. In het beste geval word je opgekocht door Facebook (of een van de andere giganten). Denk maar aan Instagram, WhatsApp, Oculus VR, MSQRD gezichten-filters of AI-platform Wit. Ook Evan Spiegel (foto) van Snapchat kreeg van Zuckerberg een cheque van 3 miljard aangeboden, maar hij wees die af. Of Spiegel rijk zal achterblijven valt te bezien, maar zijn stalen ballen zijn alvast legendarisch.

In het slechtste geval word je gewoon schaamteloos gekopieerd, en heb je niks. Een van de leukste nieuwe sociale apps van het moment is Houseparty: een soort videogesprek in groep, waarbij iedereen gewoon kan binnenvallen ‘in the house’. Levert gegarandeerd hilarische taferelen op. Dat de makers het überhaupt nog proberen is nobel, want hoe lang tot die feature z’n weg vindt naar Messenger of Snapchat? En dan zit het feestje erop voor Houseparty.