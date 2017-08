Edoch, there is method in this madness.

Ten eerste , wars van alle pleidooien voor een eenvoudiger arbeidsrecht, volgt een blauwe tapijthandel van nepstatuten. Lagen boven laag, met als gemeenschappelijk kenmerk een pak minder rechten voor werknemers.

Ten tweede , het doorkruisen van normaal sociaal overleg, tot en met inbreuken op bestaande cao’s, sectoraal en interprofessioneel.

En ten derde , de sluipende drooglegging van de sociale zekerheid. Flexi-jobs: géén belasting en slechts 25% bijdrage voor sociale zekerheid. Digitale platformen: 10% belasting en géén sociale bijdragen (waarbij ook die 10% kan sneuvelen via het zomerakkoord, dat is niet duidelijk). Semi-agorale arbeid: géén belasting en géén sociale bijdragen. Winstparticipatie: 7% belasting en 13,07% bijdrage voor de sociale zekerheid.

En dan komt de ‘cash voor cars’ er nog aan, als perverse vervorming van het mobiliteitsbudget. Terwijl men de voorbije jaren administratief en politiek de deur wagenwijd opengezet heeft voor cafetariaplannen in bedrijven, gericht op omzetting van brutolonen in voordelen met geen of minder bijdragen en belastingen. Waaronder ook de omzetting van grote delen van het loon in laag belaste auteursrechten...

Wie zal ooit die rekening betalen? Of is dit een perfide strategie voor verdere besparingen in de sociale zekerheid? Zichzelf met de rug tegen de muur zetten? Indeed, there is method in this madness!