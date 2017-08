Annita Rogier is voorzitter van de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-outcoaches (VESB). Ik hoorde zo’n maand geleden voor het eerst over het bestaan van deze vereniging. In eerste instantie was ik verheugd over het bestaan van deze organisatie, er is immers een grote nood aan een duidelijk kader en aan samenwerking.

Als je bijvoorbeeld het internet afschuimt op zoek naar een degelijke opleiding tot coach, krijg je een enorme waaier aan mogelijkheden in verschillende prijsklassen. Hoe haal je de kwalitatieve opleiding eruit? Elke organisatie reikt zijn eigen certificaten uit waar je meestal geen examens of proeven moet voor afleggen en waarmee je, eens buiten, eigenlijk niet veel bent. Laat die duidelijkheid dus maar komen!