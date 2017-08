Het zal nog moeten blijken of dit hier in de fipronil-affaire ook het geval is geweest.

In elk geval lijkt het er nu al op dat we nog lang niet alles weten: als het klopt dat de grootschalige import van het insecticide in ons land, door het betrokken bedrijf in Weelde, teruggaat tot 2014, dan rijst de vraag wat er in die drie jaar mee is gebeurd en in hoeverre het mogelijk al die tijd – onontdekt – is ingemengd in stalreinigingssmiddelen?

Dit zal wellicht ook de discussie weer aanzwengelen of het wel zo’n goede zaak is dat het FAVV onder de paraplu van het ministerie van Landbouw zit en dat Volksgezondheid sinds de dioxinecrisis niet meer bevoegd is voor voedselveiligheid.

3. de communicatie loopt mank:

Als je consumenten inlicht in de trant van: ‘Er zit iets in de eieren, dat er eigenlijk niet mag inzitten, maar het kan geen kwaad voor de volksgezondheid’, en je geeft verder géén details over de hoeveelheden die gevonden zijn, de hoogte van de overschrijdingen, enzovoort, dan kan je toch moeilijk verwachten dat alle burgers en consumenten dit braaf slikken en voor de rest ‘vertrouwen op onze overheid’. Dan lijkt het er juist op dat je iets te verbergen hebt.

Als een gewetensvolle en terecht bezorgde wetenschapper als toxicoloog Jan Tytgat dan de vraag stelt naar de precieze cijfers, wordt het geweer van schouder veranderd en komt er toch meer informatie.

De architect van het FAVV, Piet Vanthemsche, mag dan wel begrip en vertrouwen vragen, maar het kwaad is geschied.