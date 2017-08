In de Europese opvatting zijn mensenrechten fundamenteel maar niet absoluut. Zij kunnen aan beperkingen worden onderworpen, al was het maar omdat er geen hiërarchie is tussen de diverse rechten en vrijheden.

Zo kan het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer botsen met de ruime uitingsvrijheid. Ook is niemand ontheven van haar of zijn ‘plichten en verantwoordelijkheden’, ook niet wanneer hij of zij optreedt in de uitoefening van een fundamenteel recht.

Hoven en rechtbanken moeten dan nagaan of opgelegde beperkingen legitiem zijn en proportioneel, dit wil zeggen of zij aan de uitoefening van een fundamenteel recht niet méér beperkingen opleggen dan voor de vrijwaring van een legitiem oogmerk noodzakelijk is.