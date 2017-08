Maar Koç maakte zijn positie niet alleen moeilijk door zijn standpunten over Turkije. Hij stelde deze lente op Facebook dat elke moslim die de evolutietheorie aanvaardde een “huisneger” was, een alibi-moslim, iemand die zijn overtuiging en geloof verkocht had aan het regime.

Daarmee lijkt hij de ultieme Erdogan-groupie, want in Turkije is Darwin ook al geëxcommuniceerd. Door die toch wel heel extremistische uitspraak katapulteerde Koç zichzelf in de fundamentalistische hoek, wat leidde tot wat tumult op de sociale media.

Maar zijn kompaan Jahjah dekte de heisa meteen toe door te zeggen dat hij als agnost wel geloofde in de evolutietheorie, maar dat hij de vrijheid liet aan anderen in zijn partij om daar anders over te denken. En dat de strijd nu moet gaan over vandaag, niet over een evolutie van miljarden jaren geleden.