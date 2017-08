Voor de Berbers die hun familie bezoeken in de verpauperde Rif, is de situatie nóg minder fraai te noemen. Het gebied werd onder het bewind van de vorige koning Hassan II decennialang achtergesteld, onderdrukt en vernederd. Dat resulteerde in een door de overheid verwaarloosd gebied dat op alle vlakken achterophinkt op de Arabischtalige grootsteden.

Onder de huidige koning is de algemene armoede tussen 2007 en 2014 weliswaar gehalveerd en zijn enkele symbolische maatregelen genomen, waaronder de verharding van de hoofdwegen in de Rif en een eerste erkenning van de Berbertaal. Maar echte noemenswaardige welvaartshoging en welzijnsverbetering is er nog lang niet gekomen, laat staan een volwaardige erkenning van de Berberbevolking.