Terug naar de kern van dit betoog. Tot nu toe is er weinig vooruitgang geboekt sinds Minister Geens een aantal maanden geleden zei dat hij zo goed als klaar was. De wissel tussen Sleurs en Demir zal daar wellicht voor iets tussen zitten. Demir heeft in de Kamer gezegd dat ze met Amnesty International wou spreken voor ze haar idee over het instituut uitwerkte.

Maar daar is nog niets van in huis gekomen. Ik hoop dat dat na het verlof wel gebeurt. Ergens tussen de boerkini-discussie en voor de volgende ZwartePieten-discussie. Tenminste als ondertussen de aandacht niet opgeëist wordt door het pak ‘Blanke Vla’* die ik deze week in de koelkast van de supermarkt zag opduiken.