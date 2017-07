Wat belet hoofdredacties om lering te trekken uit opmerkingen? Verhoeven reageerde al even gepikeerd toen ex-rector Rik Torfs zijn regelmatige medewerking aan De Standaard opzegde en bleef toen ook blind voor wat de krant uit de opmerkingen van Torfs had kunnen leren.

Ik heb er eerder over geschreven (‘Journalisten maken nooit fouten. Of toch wel?). Ook hier had een zinvolle gedachtewisseling kunnen ontstaan, zowel over het veiligheidsbeleid van justitie en politie, als over goede journalistiek. Niet dus: “dé” journalistiek, minstens “onze” is goed, punt.

De meeste bedrijven trachten lessen te trekken uit bedenkingen van klanten of zgn. stakeholders. Dat wordt zelfs aanbevolen, zoals blijkt uit de bestseller van Steven Van Belleghem, The Conversation Manager en The Conversation Company.

Bij redacties werkt dat zo niet. Wie kritiek heeft op mijn redactie heeft ongelijk.