Soms is het echter onmogelijk om mensen te contacteren. In heel veel gevallen kiezen we er op dat moment voor om geen foto te tonen. Enkel wanneer het om feiten gaat met een groot maatschappelijk belang zullen we daarvan afwijken en beelden onherkenbaar maken.

Ik geef toe dat je er over kan discussiëren of sommige foto's voldoende onherkenbaar gemaakt worden. Maar als Leo Neels door de archieven van kranten zou bladeren, kan je er niet omheen dat er de laatste jaren op redacties veel strenger op toegezien wordt, dan vroeger het geval was.