Wat is nieuws? De verdrinking van een scoutsjongen die met zijn groep op kamp was is zeker nieuws, zijn leeftijd allicht ook. Maar moet het publiek zijn naam, zijn gemeente van herkomst, zijn leeftijd of zijn ziektebeeld kennen? Ongetwijfeld waren sommige van die elementen belangrijk voor het opsporingsbericht, maar de vermelding van het autisme-ziektebeeld is ook in een opsporingsbericht eigenaardig.

Op zaterdag 22 juli werd de verdwijning van een Vlaamse scoutsjongen aan het meer van Bütgenbach nieuws, op zondag 23 juli meldt het radionieuws dat zijn stoffelijk overschot is teruggevonden in het meer. Op de nieuwssites van verschillende kranten zien we bij zijn foto: