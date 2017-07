De tijd is er niet naar. Het wapengekletter is een jaarlijks terugkerend verschijnsel, na gemeenschappelijke leger- en zeemachtoefeningen tussen Zuid-Korea en de VS.

Op 27 juli viert Noord-Korea met veel tamtam de “oorlogsoverwinning” van 1953, bij het Museum van de Zegepralende Vaderlandse Bevrijdingsoorlog aan de Pothong Rivier. Het is dan wel vreemd dat net nu een overloopster met veel bombarie opnieuw is binnengehaald in Noord-Korea, één van de 25 (!) die sinds 2012 zijn teruggekeerd. Er leven 30.000 andere gedrosten in Zuid-Korea.

Op 27 juli wordt eigenlijk de wapenstilstand herdacht. Na 64 jaar wordt het wel hoog tijd om eens ernstig met elkaar te overleggen.