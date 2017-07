Vanuit het oogpunt van Moskou waren de jaren negentig een decennium om snel te vergeten. Rusland bleef over als rompstaat van de veel grotere Sovjetunie. Het Warschaupact implodeerde, wat niet geheel onnatuurlijk is gezien de vijand verdween en allianties per definitie tijdelijke organisaties zijn.

De weg van een planmatige naar een kapitalistische economie liep allerminst over rozen. En het Westen ging in tegen eerdere beloftes om de NAVO, de andere alliantie die normalerwijze ook had moeten worden opgedoekt, toch uit te breiden in oostelijke richting.

Over deze beloftes doen veel geruchten de ronde. Feit is dat zowel de Amerikaanse als de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, respectievelijk James Baker en Hans-Dietrich Genscher, in februari 1990 meermaals hun Sovjetcollega's beloofd hebben om de NAVO niet uit te breiden in oostelijke richting.