Het is goed dat het beter gaat met de Belgische economie, maar het zou intellectueel eerlijk zijn de Duitse locomotief hier meer voor te bedanken. De regering moet geen jobs creëren, dat moet vooral de private economie doen.

De jobgroei in de private sector is niet spectaculair gegeven de demografische groei en de kwaliteit van de gecreëerde jobs kan ook beter. Er is ongetwijfeld een goede stap gezet met de taxshift, maar het was een onafgewerkt bouwwerk, dat een vervolg nodig had.

Elke partij vindt een stukje in dit akkoord waarmee hij denkt te kunnen scoren. Binnen enkele maanden wanneer de details moeten uitgewerkt worden en omgezet in wetteksten zal het enthousiasme wellicht al fel bekoeld zijn en zullen de discussies tussen de partijen weer in alle hevigheid opflakkeren.