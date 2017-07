De regering is nog steeds op zoek naar het felbegeerde zomerakkoord met een resem aan socio-economische hervormingen. Het zijn moeilijke gesprekken en dat is gelet op het parcours van de regering niet verwonderlijk. Het struikelblok in de gesprekken is de eis van CD&V voor een meer rechtvaardige fiscaliteit, hetgeen zich dan zou moeten vertalen in een “rijkentaks”.

CD&V had zelf al maanden terug gepleit voor de invoering van een meerwaardebelasting op aandelen, maar dit voorstel botste op het veto van de coalitiepartners N-VA en Open VLD. Om de impasse te deblokkeren kwam premier Michel vorige week met het voorstel om een “abonnementstaks” op effectenrekeningen in te voeren. Dat zijn rekeningen waarop beleggingen (aandelen, obligaties, kasbons, fondsen of goud) bewaard en beheerd kunnen worden.