Binnen communicatie komt alles terug. Vroeger kwam u wel eens op een chatbox à la Chat2Be (als u een puber was) of een IRC-kanaal (als u een gamende puber was). Vandaag blijkt dat concept in bedrijfscontext een gouden wapen in de strijd tegen mailbox-explosies.

In Slack of HipChat communiceert u in groepsgesprekken met collega's uit uw team of binnen een bepaald project, of gewoon apart: "Volgens mij heeft de boekhouder nog eens gemogen, want hij zit al de hele ochtend te glimlachen."