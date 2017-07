Ironisch genoeg leidt de verwondering over fake news tot nieuwe kansen voor goede journalistiek: we bemerken terug de noodzaak van professioneel journalistiek vakmanschap. Feiten onderzoeken en valideren. Met oog voor nuance, argument en debat.

Lezers, luisteraars en kijkers onderschatten hoe moeilijk het soms is om de werkelijke feiten te kennen, laat staan om ze te controleren, en om ze te controleren en valideren binnen een beperkt tijdsbestek. En dat is de moeilijkheid, maar ook de mérite van goede journalistiek.

Vrije meningsvorming via goede journalistiek is een noodzakelijk onderdeel van de democratie. Niet alleen om verslag te doen over wat in politieke kringen gebeurt, ook om verslag te doen van wat leeft in de samenleving. Dat voedt een gedegen publiek debat, met argumenten, op basis van onderzochte feiten. Van die journalistiek hebben we nooit genoeg. En ze wordt best bedreven door professionele redacties, in de gevestigde mediabedrijven: het is een vak.