Hoi Karolien!



Ik overval je waarschijnlijk enorm, maar wilde je toch een bericht sturen. Wij hebben te horen gekregen dat we een vijfde seizoen mogen gaan maken van ons BNN-programma The (Un)dateables.

Daar zij we heel blij mee, want het is een programma waar we al veel mensen heel gelukkig mee hebben mogen maken.

In het programma Undateables willen we juist laten zien dat iedereen dateable is en je naar een persoon moet kijken in plaats van naar een rolstoel, kleine lengte of bijvoorbeeld een wijnvlek of litteken.

Vorig seizoen hebben we 15 positief ingestelde mensen mogen volgen in hun zoektocht naar mogelijke liefde. Dit jaar zou ik het heel bijzonder vinden als we weer van die bijzondere energieke mensen mogen volgen.

Misschien sta je helemaal niet open voor de liefde of ben je al heel gelukkig in de liefde maar mocht je vrijgezel zijn en open staan voor een gesprek, zou ik je dan mogen bellen om je meer over het programma te vertellen? Uiteraard geheel vrijblijvend.

Groetjes, ...