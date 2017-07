Volgens Musk is het vooral de snelheid waarmee AI ons leven binnendringt die een fundamenteel gevaar vormt. Snelheid is uiteraard een relatief begrip. De komende jaren zal er geen superrobot uit de labs ontsnappen.

Maar de kracht die vandaag in de pipeline van de labs schuilt kan moeilijk overschat worden. SAS investeerde de laatste 5 jaar bijna 4 miljard dollar in onderzoek rond AI en analytics. Dat wordt de komende jaren niet anders. Durfkapitaal pompt honderden miljoenen in innovatieve startups in dit domein en dan hebben we het nog niet over de inspanningen die Apple, Google of Amazon levert. Nooit werd er zo hard gezocht naar AI innovaties als vandaag.