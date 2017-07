Summer 1993 vertelt het verhaal van de zesjarige Frida. Frida woont in Barcelona bij haar moeder, maar wanneer die sterft moet het meisje noodgedwongen verhuizen.

Eerste gelijkenis: ook zij komt terecht bij haar nonkel en tante.

Op het Catalaanse platteland moet ze niet alleen leren leven met haar nieuwe ouders, ze krijgt er plots ook nog een zusje bij. En dat verloopt niet zonder slag of stoot. Frida voelt zich niet helemaal thuis in de nieuwe omgeving en raakt er stilaan van overtuigd dat weglopen de beste oplossing is. Voor haar nonkel en tante is het evenmin simpel: ook zij moeten leren leven met een nieuwe, onstabiele factor.

Die nieuwe gezinssituatie gaat gepaard met heel wat stemmingswisselingen. En dat is zo ontzettend herkenbaar voor mij. Want of je biologische ouders nu nog leven (zoals bij mij) of niet (zoals bij Frida): je komt terecht in een vervanggezin.