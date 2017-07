Een maand geleden heeft de voorzitter van de cdH zijn revolutie ontketend: het kon niet meer met de PS in Wallonië, Brussel en de Federatie Wallonië-Brussel. Na verschillende schandalen, met als kers op de taart Publifin en Samusocial in Brussel, moesten andere partners nieuwe meerderheden met de cdH komen vormen.

Vier weken later moeten we vaststellen dat deze geïmproviseerde operatie het begin van een lange crisis startte. Want Wallonië is Brussel niet. En de Franse Gemeenschap, die de link tussen Brussel en Wallonië is, blijft een bijna onontwarbaar kluwen.