Het is goed dat de EU nauwgezet de evoluties volgt en acties onderneemt. Ze pleitte overigens recent voor een verplichte Kill Switch in robots. Opvallend is ook het voorstel om een juridische status te geven aan robots, zogenaamde ‘Elektronische personen’. Dat laatste houdt in dat deze robots rechten én plichten zouden hebben, zeker bij beslissingen gemaakt op eigen initiatief.

Wat we echter veel minder over lezen, is hoe Europa haar lidstaten wil klaarmaken voor de socio-economische impact, zoals hierboven beschreven. Ik vermoed dat ze eerst de meer dringende katten wil geselen, alvorens zich te buigen over dit enorm complex vraagstuk.