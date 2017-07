Voor die drie landen is er een aparte rechtbank opgericht, de “EFTA-court”, die geschillen over die wetten moet beslechten. Om te vermijden dat de rechtspraak van de EFTA-court verschilt van die van het Hof van Justitie, is afgesproken dat de twee rechtbanken hun rechtspraak op elkaar afstemmen.

En dat werkt al 25 jaar, zegt Lenaerts. Opvallend: de EFTA-court is gevestigd in … Luxemburg, op een boogscheut van het Hof van Justitie. En de facto volgt het EFTA-court gewoon de rechtspraak van het Europese Hof, dat ten slotte bevoegd is voor een markt van 500 miljoen inwoners, terwijl Noorwegen,Ijsland en Liechenstein samen maar 6 miljoen inwoners hebben.

Vraag is of de Britten zo’n model zien zitten, waarbij de kleinere partner zich schikt naar de grotere. Want dat is net waar ze via de brexit een eind aan willen maken.