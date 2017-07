Of zou het kunnen dat men bij UNIA beseft dat een dergelijk proactief pleidooi ook haar boerkini-advies onderuit zou kunnen halen? Het zou ons immers doen beseffen dat voor velen ook de boerkini in strijd is met de goede zeden en dat een breed maatschappelijk draagvlak voor de boerkini ontbreekt (cfr Landuyt).

In tegenstelling tot UNIA beseffen de meeste mensen immers dat de boerkini geen gewoon badpak is. Het ongewone is daarbij niet gelegen in de hoeveelheid textiel die gebruikt wordt. Dat is niet de essentie van de zaak, wel de boodschap die de boerkini uitdraagt.

De boerkini geeft uitdrukking aan een islamitische visie op man-vrouw-relaties. Een relatie waarin de man als superieur en dominant wordt beschouwd. De seksuele lust die een vrouw bij een man kan opwekken kan die superioriteit ondermijnen en moet daarom beteugeld worden door dat lichaam te bedekken. De boerkini is dan ook geen lichaamsbedekkend badpak, het is een religieus zwemuniform.