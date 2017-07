Aan de deur dacht ik inderdaad aan de buren, wat zouden ze denken? Zouden ze me aangapen alsof ik net van een andere planeet kwam of zou de confrontatie nog directer zijn?

Mijn vader trof me in de hal aan en zei dat hij toevallig ook naar buiten moest. Hij deed de deur open en nam me bij de hand. Samen met mijn vader, die enkele uren eerder zijn twijfels had over mijn keuze, liep ik door mijn straat.

Vaderlijke liefde gaf me het gevoel dat ik beschermd was van de blikken van de buren. Was ik niet terug dat pubermeisje dat zich inbeeldde dat iedereen naar dat stuk stof keek dat ze met zoveel trots en spanning voor het eerst buiten droeg?