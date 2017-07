Rees-Mogg behoort tot de conservatieve rechtervleugel van de Tories. Hij is een voorname euroscepticus, gelooft in de vrije markt en hij is een rechtgeaarde royalistische unionist.

De man is overigens een praktiserende rooms-katholiek, maar het liefst in de oude Latijnse ritus. "Als er gitaren opduiken in de mis, dan ben ik weg."

Zijn toespraken in het Lagerhuis zijn zo welluidend dat zelfs zijn tegenstanders er met plezier naar luisteren. SNP-Lagerhuislid Mhairi Black, in alle opzichten de tegenpool van Mogg, noemde zichzelf een fan van de man. Jacob Rees-Mogg heeft het vreemde record om het langste uitgesproken woord ooit in het Lagerhuis te hebben uitgesproken:

Floccinaucinihilipilification.

Dat zonder aarzelen. 'Het parlementslid voor de 18de eeuw', noemt de satirische panelshow 'Have I Got News For You' hem met regelmaat. Rees-Mogg is er ook een graag geziene panelgast.