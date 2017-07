De bescherming van uitingsvrijheid houdt meer in dan de vrijwaring tegen beperkingen. Ze verplicht staten ook om positieve maatregelen te nemen om het daadwerkelijk gebruik van meningsuiting door iedereen mogelijk te maken. Staten moeten zich inspannen zodat mediavrijheid werkelijk bestaat en journalisten hun werk op een normale manier kunnen doen.

Zo werd Turkije door het Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg in 2010 veroordeeld omdat het de uitingsvrijheid van een journalist had beperkt door hem te vervolgen en veroordelen, en tevens omdat te weinig effectieve maatregelen waren genomen die hadden kunnen verhinderen dat hij nadien werd vermoord.

Ook in de zaak van de krant Ozgür Gündem was Turkije al in 2000 veroordeeld omdat het met een resem acties de effectieve verschijning van de krant had bemoeilijkt en uiteindelijk onmogelijk gemaakt. In beide arresten komt de positieve zorgplicht van de overheden in verband met de daadwerkelijke persvrijheid uitgebreid aan bod.