“Ach, als bankeconoom zitten we al reeds redelijk dicht bij de bodem. Maar de mensen moeten niet enkel langer aan het werk blijven. In het nieuwe digitale tijdperk waar alles voortdurend veranderend, wordt het cruciaal dat iedereen ook inzetbaar blijft. Levenslang werken voor dezelfde werkgever is voorbij. En dus wordt permanente vorming veel belangrijker. Daar schieten we in België écht wel schromelijk tekort in vergelijking met de buurlanden. Amper 7% van de 25- tot 64-jarigen participeert in België aan die permanente opleidingen. In Frankrijk en Nederland is dat bijna 20%. In de Scandinavische landen bijna 30%. Daar is een mentaliteitswijziging nodig bij de bedrijven als de overheid als op individueel vlak.”