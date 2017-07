Typisch aan het maatschappelijk denken van vermogende ondernemers is dat zij er vaak rotsvast van overtuigd zijn dat ze het gemaakt hebben op basis van hun eigen kunnen. En tot op zekere hoogte is dat ook zo, maar het zijn in de eerste plaats de politieke en maatschappelijke structuren die ervoor hebben gezorgd dat ondernemers de kansen hebben gekregen om succesvol te zijn en te blijven.

Ons onderwijssysteem, onze transportinfrastructuur, onze overheidssubsidies, etc. zorgen onmiskenbaar voor een kader waarin elk individu zich kan ontplooien tot een succesvol ondernemer. En daar staat een fiscale kostprijs tegenover.

Wie als ondernemer aan belastingen probeert te ontsnappen getuigt van weinig fiscaal chauvinisme, en zelfs van een zekere minachting voor het maatschappelijk systeem dat hem of haar groot heeft gebracht. Dus ja de roep naar fiscale rechtvaardigheid in de zin van een gelijke en evenredige van de belastingdruk is meer dan terecht.