Toch moet deze feestdag ook een moment zijn waarop we vooruit kijken. We kunnen alleen maar vaststellen dat het prille succes van Vlaanderen in de 21e eeuw toch nog vooral gestoeld is op recepten en structuren uit de 20e eeuw.

Willen we als Vlaanderen dit succes aanhouden en valoriseren, dan moeten we durven duidelijke keuzes maken. Willen we de golf van disruptie, digitalisering en informatisering tot een succes maken, dan moeten we onszelf in vraag durven stellen.

Vier belangrijke werven zijn daarbij prioritair.