Met Augmented Reality zijn we vandaag op hetzelfde punt aangekomen als vlak vóór de doorbraak van smartphones, een tiental jaar geleden. We wisten dat de smartphone belangrijk zou worden, maar het was nog koffiedik kijken hoe het toestel eruit zou zien en hoe we het zouden bedienen. Of het een toestel zou worden voor een bepaalde groep mensen of écht voor iedereen. En vooral: op wat voor manieren het ons leven allemaal zou beïnvloeden.

Smartphones haalden computers weg van achter bureaus, en staken die kracht in onze handen. Letterlijk: in plaats van navigeren met muis en toetsenbord (= een abstractielaag tussen mens en computer), kunnen we nu digitale dingen doen, gewoon door ze aan te raken. (Dat voelt nu heel gewoon, maar bekijk de enthousiaste reacties op de multi-touch demo van Jeff Han in 2006, nog vóór het succes van de iPhone & touch screens.)

Bij Augmented Reality zal die laatste abstractielaag ook nog wegvallen. Dan lopen we gewoon ín die verrijkte werkelijkheid rond.