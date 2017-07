Maar de situatie van België is de jongste jaren nog drastisch in een andere richting gewijzigd. Met name is er een nieuwe bevolkingsboom ontstaan die de nood aan jobcreatie nog aanzienlijker maakte.

Tussen 2000 en 2016 is de werkgelegenheid in België met 533 000 gestegen. Maar de bevolking op beroepsactieve leeftijd is met 613 000 gestegen. Deze situatie is bijvoorbeeld niet aan de orde in Duitsland, waar de bevolking krimpt.