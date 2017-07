Enkel affaires zoals Publifin, Publipart en Samusocial wil men in de toekomst (trachten te) vermijden. Een revolutie van de politieke cultuur bleef uit. In dat opzicht was de titel van de werkgroep dan ook bijzonder slecht gekozen.

Hoewel onze ‘volksvertegenwoordigers’ het aanvankelijk hadden over de rol van de Senaat, stemrecht op zestien of het afschaffen van de stemplicht– op zich ook niet de grootste stappen naar een nieuwe participatieve democratie – gleed het werk snel af naar het keren van de perceptie rond de graaicultuur. De titel ‘Werkgroep Politieke Public Relations’ was dan ook meer op zijn plaats geweest.

Dergelijke attitude is een ontkenning van de grote onvrede bij de burger en de wereldwijde opkomst van nieuwe politieke bewegingen, gaande van Trump over Macron tot de PTB. Europa kampt in haar geheel met een democratisch deficit, veroorzaakt door de groeiende kloof tussen burger en beleid.

In de Democratie-Index van The Economist staat ons land dit jaar pas op de 35ste plaats. Op vlak van politieke participatie van de burgers scoren we het slechtst van heel Europa. Tijd dus om nieuwe, participatieve politieke structuren uit te tekenen. Hiervoor bieden zelfs de middeleeuwen meer inspiratie dan wat de Werkgroep Parlementaire Vernieuwing te vertellen heeft.