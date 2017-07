Is het angst die overheerst? Vorig jaar na de aanslagen in Brussel misschien nog wel. Vandaag komt het me voor dat we het stadium van de angst gepasseerd zijn. Te lang in angst leven voor iets waar we niets aan lijken te kunnen doen, is verlammend en maakt het leven onleefbaar. Op dat moment komt fatalisme om de hoek kijken: 'het kan inderdaad vandaag met me gedaan zijn, maar het kan ook niet'. Een zekere gelatenheid. O ja, we zullen wel wat voorzichtiger zijn en eens extra om ons heen kijken, maar that's it: meer kunnen we niet doen. Politie en soldaten ook niet overigens, maar het geeft ons een veiliger gevoel dat ze er zijn.



Telkens ik in de metro stap in Brussel, kan het met me gedaan zijn. Dat zou niet de gedachte mogen zijn in een metro. Metro's maken verbindingen tussen plaatsen, het mogen gewoonweg geen potentiële doodskisten zijn.