Toch sprongen politici vlug op de kar van minister Peeters. Vlaams minister van Werk maakte van de gelegenheid gebruik om de aloude oproep te herhalen dat het arbeidsrecht grondig moet hervormd worden en de vennootschapsbelasting moet verlaagd worden. Even voorspelbaar was de reactie van kamerleden Lachaert en Van Quickenborne: “We moeten als politici dan wel durven hervormen, ook als de sociale partners het niet zouden eens geraken”. Ze hadden het vooral over het verder flexibiliseren van de arbeidsmarkt.

De stelling is vrij verspreid dat meer arbeidsflexibiliteit tot hogere werkgelegenheid leidt. Alhoewel die stelling makkelijk aanvaard wordt is de werkelijkheid niet zo simplistisch. Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat meer flexibiliteit meer tewerkstelling teweeg brengt. Studies van het Internationaal Arbeidsbureau wijzen uit dat arbeidsflexibiliteit meer invloed heeft op de verdeling van de werkgelegenheid dan op de graad ervan. Het Internationaal Muntfonds vindt dat arbeidsflexibiliteit gecorreleerd is met aanzienlijke toenames van de inkomensongelijkheid en dat de verlaging van het minimumloon tot minder herverdeling leidt. Het Leuvens Instituut toont aan dat de zwaksten in de samenleving zelden baat vinden bij een flexibelere arbeidsmarkt. De situatie van werklozen gaat staandeweg achteruit. Het aantal van hen dat dreigt in armoede terecht te komen is over de voorbije tien jaar fors gestegen en een derde krijgt nu geen uitkering meer.