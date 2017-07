Je wilt natuurlijk ook altijd nog wat reserve houden, anders slaat de vrees toe om onderweg stil te vallen. Reken daarom bij een combinatie van slechte omstandigheden op niet meer dan de helft van de officiële actieradius. Dat lijkt niet veel, maar het is eigenlijk geen probleem als er een voldoende aantal publiek toegankelijke laadpalen zou zijn. Die oplossing is eindelijk in zicht. De gemeenten of hun netbeheerders plaatsen 2 500 oplaadpalen of 5 000 oplaadpunten tegen 2020. In 2017 plaatsen de netbeheerders al 644 laadpalen, minstens eentje in elke gemeente. Een uur opladen volstaat bij de meeste wagens voor 30 tot 40 kilometer elektrisch rijden. De laadpalen komen in de buurt van winkels, sportcentra of andere plaatsen waar je iets kan beleven terwijl de auto oplaadt.

Daarnaast zijn er nog andere initiatiefnemers die met Europese steun de veel duurdere snelladers plaatsen, vooral langs autosnelwegen. Je kunt daarmee de meeste elektrische auto in minder dan een half uur opladen tot 80 procent van de capaciteit van de batterij.