Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek leren we aan alle Vlaamse universiteiten onze huisartsen hoe ze deze kinderen moeten onderzoeken en wat de alarmtekens of rode vlaggen zijn. Een kind dat er ziek uit ziet, waarbij de ouders erg ongerust zijn, veel te snel ademt, een verminderd bewustzijn heeft of manifeste tekens van een hersenvliesontsteking vertoont, moet zonder uitzondering naar een pediater in een ziekenhuis worden gestuurd.

Een goede uitleg aan de ouders van zieke kinderen over de alarmsymptomen (safety netting) zorgt ervoor dat ook ouders weten wanneer ze alarm moeten slaan of een huisarts raadplegen. Ten slotte vereist de Europese wetgeving een zes maanden durende ziekenhuisopleiding voor jonge huisartsen. Een deel hiervan kunnen volbrengen in een dienst pediatrie zou een goed voorstel kunnen zijn.