In Knack had hoofdredacteur Bultick zich ook al opgewonden over mijn oorlogsretoriek in een interview in zijn eigen blad. Ik had daar gesteld dat we nooit op voorhand weten hoe een nieuwe oorlog er gaat uitzien. De Amerikanen dachten ook dat hun oorlog in Viëtnam helemaal anders zou zijn. Viëtnam? Bijna 20 jaar oorlog en 60.000 doden? Dat kan je toch niet vergelijken, meent Bultick.

Tenzij je eens gaat nakijken hoeveel slachtoffers er al gevallen zijn door uitgesproken islamitisch geweld, sinds de aanslagen in New-York van september 2001 : dat zijn er 31.125! Dat getal blijft maar aangroeien : in juni van dit jaar vielen er bij islamitisch geïnspireerd geweld 1144 doden, bij 157 aanvallen in 29 landen. Omdat ik me ver wil houden van enig Westers monopolie op lijden, heb ik het altijd gehad over een wereldoorlog, over een godsdienstoorlog over de hele planeet, waarbij zowel hier als ver van hier slachtoffers vallen, waarvan de meerderheid bovendien moslims zijn. Dat is een behoorlijk indrukwekkend fenomeen, dat in de vorige eeuw niet voorkwam en moeilijk anders dan als een godsdienstoorlog kan omschreven worden, ook al is de vorm ervan heel erg verschillend van religieuze conflicten in het verleden.