“Verslaggevers en politici zitten in dit land te dicht op elkaar, onder dezelfde stolp. Het heeft een deel van mijn generatie politieke verslaggevers bijziend gemaakt. Te veel aandacht gaat naar het spel, te weinig naar de knikkers. We denken dat we over de macht berichten, maar we nemen vrede met een poppenkast. We berichten over de strijd om het fractieleiderschap bij partij X of om het lijsttrekkerschap in stad Y, maar we zien niet hoe achter de schermen de macht versluierd en verdeeld wordt.” Zo ziet Bart Eeckhout het (DM 26 juni), in een stuk met de titel: “Het systeem maakt de schurk”.

Het sloeg op de journalistieke bijziendheid die blind was gebleven voor de Brussels schandalen, maar ook over het systeem dat journalisten te dicht tegen de borst drukt, zodat ze er te week van worden: “Alle mediakritiek op die laattijdige belangstelling is terecht. Ook hier is de verklaring van de rotte appels – de journalisten die zich laten inviteren aan rijke tafels, in ruil voor een milde behandeling – onvolkomen. Ook politieke verslaggeving maakt deel uit van het systeem. Systeemjournalistiek levert gezag op. En het levert ‘exclusieve’ scoops op, vaak in ruil voor een mild interview.”