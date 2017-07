In het najaar 2015 leek dat nog een ver en onbestemd toekomstperspectief. Ook al omdat de Catalaanse separatisten er toen niet in slaagden om een regering op de been te brengen. Het zou wel koelen zonder blazen, dacht men. Viel dat even tegen. De Catalaanse soep is vandaag kokend heet. De situatie is explosiever dan ooit.

De breuk tussen Madrid en Barcelona is totaal. De Catalaanse regering trekt zich gewoonweg niets meer aan van de Spaanse grondwet. Ze maakt zich sterk dat het door Spanje verboden referendum van 1 oktober hoe dan ook zal doorgaan. De praktische organisatie daarvan is deze week op kruissnelheid gekomen. De sabotage door Madrid wordt op een creatieve wijze omzeild. Er worden momenteel internationale waarnemers gerekruteerd om toe te zien op het goede verloop van het referendum. In de internationale media klinkt steeds meer sympathie voor de Catalaanse zaak, tot afgrijzen van Madrid.